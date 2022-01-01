Услуги опытных юристов по семейным спорам

Что такое юридическая помощь адвоката в сфере семейного права

Любые споры, которые возникают в семейных отношениях и принимают достаточно серьезный оборот – требуют соблюдения установленных законом процедур. В семьях на западе это очень распространенная практика – почти у каждого человека есть свой адвокат по семейным делам. Как, например, семейный доктор (стоматолог). И это нормально. В нашей стране такая практика права пока только приживается, но не исключено, что через пару десятилетий мы переймем опыт в этой области

Вы не должны по каждому случаю погружаться в чуждые вам формальности, заполнения заявлений и протоколов, стояние в очередях и выступления по делу перед судьями. Для этого существуют опытные представители.

Преимущества юридической фирмы перед частным юристом

1) Коллегия адвокатов Синергетический эффект результатов работы достигается огромной практикой, методологией, совещаниями, консультациями, которые проводятся в нашем Центре по семейным делам. В сложных ситуациях коллегиальные решения нескольких адвокатов дают гораздо более эффективный результат, чем если бы это был всего один человек.



2) Концентрация на деле. В юридической фирме нанята команда грамотных специалистов: адвокаты, помощники юристов, менеджеры, делопроизводители, курьеры. Задачи распределяются таким образом, чтобы оптимизировать финансовые затраты клиента, а также наиболее эффективно и быстро решать вопросы. Юрист не будет бесполезно тратить свое время на поездки в суды для того, чтобы забрать оттуда документы, все силы будут сконцентрированы на стратегии, подготовке документов и выступлении на заседаниях



3) Все под контролем. У каждого клиента появляется свой личный кабинет, где можно в онлайн режиме просматривать подробную свежую информацию о ходе вашего дела, задавать вопросы, отправлять файлы. Даже если юрист на заседании - с вами всегда на связи персональный менеджер, который в курсе что происходит по вашему делу и ответит на все ваши вопросы.



4) Стабильность и результативность. Найти хорошего юриста сложно. У нас вы не столкнетесь с ситуацией, когда юрист заболел, ушел в отпуск, постоянно занят, до юриста не дозвониться. И как следствие вашим делом почти не занимаются, доходит и до пропусков судебных заседаний, фактических ошибок в соглашениях по разделу имущества. По вашему делу будут работать 2 юриста, это повышает результативность (совместный контроль и коллегиальные решения) и исключает вышеуказанные кейсы



5) Специализация. У каждого юриста свой профиль права. Процессом будут заниматься юристы и адвокаты, которые досконально знают все подводные камни именно вашего дела и добьются для вас лучшего результата



6) Репутация и качество. Репутация компании ставит определенные требования перед качеством выполнения услуг

Детально продуманные схемы решения споров любой сложности позволяют говорить о высоком профессионализме и ответственности.

Адвокаты ЮАП оказывают услуги в сфере семейного права давно и успешно. Нам не нужно тратить годы, чтобы помочь вам. Опыт и знания наших адвокатов по семейным делам помогает разрешать сложные проблемы за несколько дней.

Цена на услуги:

Консультация семейного адвоката 1000 ₽ (бесплатно в случае заключения договора) Расторжение брака без споров/осложнений, "под ключ" от 24900 ₽*

Судебное дело при наличии осложнений (раздел имущества, споры по детям, алименты и другие) от 54900 ₽* от 70000₽



Рассрочка: от 10000 ₽ в месяц ! Досудебное урегулирование от 34900 ₽* от 45000₽

формируется от сложности дела, категории юриста и обьема работы (заседания, переговоры)гонорар компенсируется вам по итогу выигрыша дела в суде

*Точная стоимость услуг определяется юристом после ознакомления с документами и полной оценки всех обстоятельств дела.



Избегайте поверхностного подхода и экспресс-оценок по телефону! Мы рекомендуем проведение подробной консультации с опытным юристом для исключения рисков и успешного разрешения дела





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