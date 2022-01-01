Санкт-Петербург
+7 (812) 386-44-44 По будням 09:00-19:00

Топ-100 юридических фирм России

90,7% выигранных дел с 2008 года

Постоянные эксперты в СМИ
Чернышевская
Старая Деревня
Маяковская
Московская
Василеостровская
Озерки

Топ-100 юридических фирм России

90,7% выигранных дел с 2008 года

Постоянные эксперты в СМИ
Чернышевская
Старая Деревня
Маяковская
Московская
Василеостровская
Озерки
Санкт-Петербург
+7 (812) 386-44-44 По будням 09:00-19:00
Топ-100
Постоянные эксперты в СМИ

Услуги опытных юристов по семейным спорам

Качественный разбор вашей ситуации на консультации, выработка оптимального плана действий и достижения максимально полезного для вас результата. С командой лучших семейных адвокатов ЮАП.

Помогаем доверителям с 2008 года по доступным ценам

Услуги опытных юристов по семейным спорам

Качественный разбор вашей ситуации на консультации, выработка оптимального плана действий, ведение дела. Достижение нужного для вас результата с командой лучших семейных адвокатов ЮАП.

Помогаем доверителям с 2008 года по доступным ценам

В каких вопросах мы сможем вам эффективно помочь:

Помощь юриста по бракоразводному процессу

Лишение родительских прав

Установление места жительства ребенка

Установление / оспаривание отцовства

Раздел имущества при разводе

Взыскание алиментов в суде

Запрет прав на общение с детьми

Адвокаты по брачному договору

Только у нас вы можете следить за делом онлайн 24/7

Удобная система информирования через Личный кабинет клиента позволит вам всегда быть в курсе изменений и продвижения вашего дела. Услуга доступна также с помощью приложений для iPhone и Android.

Кабинет клиента
Приложение ЮАП
Скачайте приложение в App Store Скачайте приложение в Google Play

О нас и нашей работе

Опыт работы более 8500 дел

Опыт работы более 8500 дел

Разрешаем споры с 2008 года

Сильные юристы с дипломами лучших ВУЗов

Сильные юристы с дипломами лучших ВУЗов

Наши юристы и адвокаты
В ТОП-20 юридических фирм

В ТОП-20 юридических фирм

Входим в ТОП-20 лучших юридических фирм Петербурга

Гарантии по договору

Гарантии по договору

По части дел возможен возврат средств в случае отрицательного результата

Гибкая система оплаты

Гибкая система оплаты

Возможна рассрочка стоимости услуг по времени хода дела

90-92% успешных дел

90-92% успешных дел

По судебным и досудебным правовым урегулированиям

Высокий уровень сервиса

Высокий уровень сервиса

Персональный менеджер, современная юридическая компания

Удобное расположение

Удобное расположение

Центральный офис в бизнес-центре класса А+ на Литейном, бесплатный паркинг для клиентов, 10 минут от метро

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Наша практика

Лишение родительских прав отца. Взыскали алименты за весь период времени
Лишение родительских прав отца. Взыскали алименты за весь период времени

Отец с рождения не принимал участие в воспитании дочки и злостно уклонялся от уплаты алиментов. Мы восстановили справедливость.
Алименты от неофициальной зарплаты и определение места жительства ребенка
Алименты от неофициальной зарплаты и определение места жительства ребенка

Ответчик скрывал размер реального дохода от супруги и не платил алименты. Необходимо было взыскать алименты и определить место проживания дочери с матерью
Провели раздел имущества всего за 2 месяца. Подписали мировое соглашение
Провели раздел имущества всего за 2 месяца. Подписали мировое соглашение

Нам была поставлена задача максимально быстро решить вопрос по разделу имущества. Юристы смогли убедить заключить соглашение
Справедливо разделили имущество и взыскали клиенту компенсацию
Справедливо разделили имущество и взыскали клиенту компенсацию

Бывшая супруга клиента просила суд снять его с регистрационного учета. Подали встречный иск на раздел имущества и компенсацию разницы стоимости имущества.
Редкая судебная практика. Добились установления места проживания ребенка с отцом
Редкая судебная практика. Добились установления места проживания ребенка с отцом

Мать употребляла алкоголь и негативно относилась к ребенку. Через суд мы доказали необходимость проживания ребенка с отцом

Наши эксперты права в СМИ

Адвокат Петрухин Александр в репортаже по делу о суррогатном материнстве

Адвокат Петрухин Александр на youtube канале «KOSATKINA»

Адвокат Петрухин Александр в репортаже по делу о суррогатном материнстве

Даём консультацию о текущей ситуации в законодательстве РФ о суррогатном материнстве для иностранных граждан, проблемах детей, брака.

Наше экспертное мнение в программе Итоги недели

Семейные дела детей в программе: «Итоги недели - «Телеканал «Санкт-Петербург»

Наше экспертное мнение в программе Итоги недели

Временное проживание детей в семье с бабушками и дедушками, а также с другими близкими родственниками предложили узаконить в праве. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение Госдумы.

Что такое юридическая помощь адвоката в сфере семейного права

Любые споры, которые возникают в семейных отношениях и принимают достаточно серьезный оборот – требуют соблюдения установленных законом процедур. В семьях на западе это очень распространенная практика – почти у каждого человека есть свой адвокат по семейным делам. Как, например, семейный доктор (стоматолог). И это нормально. В нашей стране такая практика права пока только приживается, но не исключено, что через пару десятилетий мы переймем опыт в этой области

Вы не должны по каждому случаю погружаться в чуждые вам формальности, заполнения заявлений и протоколов, стояние в очередях и выступления по делу перед судьями. Для этого существуют опытные представители.

Преимущества юридической фирмы перед частным юристом

1) Коллегия адвокатов Синергетический эффект результатов работы достигается огромной практикой, методологией, совещаниями, консультациями, которые проводятся в нашем Центре по семейным делам. В сложных ситуациях коллегиальные решения нескольких адвокатов дают гораздо более эффективный результат, чем если бы это был всего один человек.

2) Концентрация на деле. В юридической фирме нанята команда грамотных специалистов: адвокаты, помощники юристов, менеджеры, делопроизводители, курьеры. Задачи распределяются таким образом, чтобы оптимизировать финансовые затраты клиента, а также наиболее эффективно и быстро решать вопросы. Юрист не будет бесполезно тратить свое время на поездки в суды для того, чтобы забрать оттуда документы, все силы будут сконцентрированы на стратегии, подготовке документов и выступлении на заседаниях

3) Все под контролем. У каждого клиента появляется свой личный кабинет, где можно в онлайн режиме просматривать подробную свежую информацию о ходе вашего дела, задавать вопросы, отправлять файлы. Даже если юрист на заседании - с вами всегда на связи персональный менеджер, который в курсе что происходит по вашему делу и ответит на все ваши вопросы.

4) Стабильность и результативность. Найти хорошего юриста сложно. У нас вы не столкнетесь с ситуацией, когда юрист заболел, ушел в отпуск, постоянно занят, до юриста не дозвониться. И как следствие вашим делом почти не занимаются, доходит и до пропусков судебных заседаний, фактических ошибок в соглашениях по разделу имущества. По вашему делу будут работать 2 юриста, это повышает результативность (совместный контроль и коллегиальные решения) и исключает вышеуказанные кейсы

5) Специализация. У каждого юриста свой профиль права. Процессом будут заниматься юристы и адвокаты, которые досконально знают все подводные камни именно вашего дела и добьются для вас лучшего результата

6) Репутация и качество. Репутация компании ставит определенные требования перед качеством выполнения услуг


Детально продуманные схемы решения споров любой сложности позволяют говорить о высоком профессионализме и ответственности.

Адвокаты ЮАП оказывают услуги в сфере семейного права давно и успешно. Нам не нужно тратить годы, чтобы помочь вам. Опыт и знания наших адвокатов по семейным делам помогает разрешать сложные проблемы за несколько дней.



Цена на услуги:


формируется от сложности дела, категории юриста и обьема работы (заседания, переговоры)

гонорар компенсируется вам по итогу выигрыша дела в суде


Консультация семейного адвоката 1000 ₽ (бесплатно в случае заключения договора)
Расторжение брака без споров/осложнений, "под ключ" от 24900 ₽*
Судебное дело при наличии осложнений (раздел имущества, споры по детям, алименты и другие) от 54900 ₽* от 70000₽

Рассрочка: от 10000 ₽ в месяц !
Досудебное урегулирование от 34900 ₽* от 45000₽

*Точная стоимость услуг определяется юристом после ознакомления с документами и полной оценки всех обстоятельств дела. 

Избегайте поверхностного подхода и экспресс-оценок по телефону! Мы рекомендуем проведение подробной консультации с опытным юристом для исключения рисков и успешного разрешения дела


Обращайтесь на консультацию к ведущему адвокату по семейным делам: +7 (812) 386-44-44



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